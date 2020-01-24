شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينحصر بنطاق ضيق– تحليل - 24-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات جانبية إضافية نظرا لانحصاره المتكرر ضمن النطاق الجانبي المتمثل بمستوى الدعم الأولي المستقر عند 990.00 بينما يشكل مستوى 1025.00 لعائق أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد. حاليا, وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة لننتظر بذلك تجاوز السعر للعائق الحالي ليسهل مهمة الوصول نحو الهدف الإيجابي التالي والمتمركز عند 1060.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1060.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي

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