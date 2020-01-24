الاقتصاد

النحاس يقترب من الدعم– تحليل -24-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة مقتربا بذلك من دعم القناة الصاعدة الرئيسية والمتمركز عند 2.6950 محاولا بذلك تسجيل الهدف المقترح بالتقرير السابق.

 

لابد من التنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر حاليا نظرا لأهمية الدعم الحالي بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فثباته سيزيد من فرص تجديده للهجوم الصاعد ليستهدف من خلاله مستوى 2.7800 بشكل أولي, أما تسلله دون هذا الدعم, سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بدأ من 2.6250.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6950 و 2.7800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم  

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