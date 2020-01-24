الباوند مقابل الين يكتسب عزم جديد-تحليل - 24-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتجميعه لعزم إيجابي جديد نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 لنلاحظ من الرسم المرفق تذبذبه فوق مستوى 143.80 والذي طالما شكّل عائق أمام المحاولات الصاعدة الأخيرة.
كذلك الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة سيزيد من فرص تجديد السعر للهجوم الصاعد لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 145.60 و 146.75 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.40 و 145.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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