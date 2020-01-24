شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد- تحليل - 24-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولات التصحيحية الهابطة الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون دعم القناة الصاعدة والمستقر عند 121.30 معلنا بذلك انتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 120.30. سنعمد بترجيحنا السلبي على ثبات مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 121.65 ليشكل بدوره مقاومة قوية أمام التداولات السلبية, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يسهل مهمة تجميع السعر لعزم سلبي إضافي بتداولات الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 120.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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