شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لليورو عقب استيعاب تصريحات "لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو امام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب استيعاب قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسته "كريستين لاجارد" بالأمس.



كان البنك المركزي الأوروبي قد علن أمس تثبيت معدل الفائدة عند 0.00% دون تغيير مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون التلميح إلى تعديله.



وفي مؤتمر صحفي، أكدت "لاجارد" أن هناك تعافيا في نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو مع انحسار مخاطر عدم اليقين نوعاً ما جراء توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في وقت سابق هذا الشهر.

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وعن التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكدت "لاجارد" على تفاؤلها بعد الاجتماع الذي تم بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلين" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا.



يأتي ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو على نحو طفيف أمام الدولار بحلول الساعة 10:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.104، وسجل على سعر عند 1.1063 وقل سعر عند 1.1032.