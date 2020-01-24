شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض متحهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متجهة نحو تسحيل خسائر أسبوعية، وذلك مع استمرار وقوعه تحت ضغوط بسبب تفشي الفيروس الصيني القاتل في عدد من الدول.



وأعلنت الصين أمس وفاة 25 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا التاجي القاتل بالإضافة إلى إصابة أكثر من 800 حالة أخرى، كما أعلنت الولايات المتحدة والسعودية واليابان واسكتلندا تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.



ورغم ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إعلان هذا الفيروس الصيني حالة طواريء عالمية، لكنها حذرت بضرورة الاستعداد لذلك.

Advertisements



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن بيانات عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفص سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 55.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 61.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وقل سعر عند 61.7 دولار.