شكرا لقرائتكم خبر عن نمو القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة المتحدة في ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل نشاط الصناعات التحويلية والقطاع الخدمي نمواً في المملكة المتحدة في الشهر الماضي بما تجاوز توقعات الأسواق.



وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية البريطاني نمواً عند 49.8 نقطة أعلى من توقعات عند 48.8 نقطة، لكن القراءة لا تزال أدنى مستوى خمسين نقطة، وهو ما يعني الحاجة لمزيد من النمو.



أما نشاط القطاع الخدمي، فقد سجل المؤشر نموا عند 52.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 50 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما توقع محللون القراءة 51.1 نقطة.