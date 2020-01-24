شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء القطاع الخدمي بمنطقة اليورو في الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين نشاط القطاع الخدمي في كل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في ألمانيا ارتفاعاً إلى 54.2 نقطة في الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعاً إلى 53 نقطة.
على النقيض، تباطأ نمو القطاع الخدمي في فرنسا إلى 51.7 نقطة دون توقعات عند 52.2 نقطة، كما تباطأ في منطقة اليورو إلى 52.2 نقطة مقارنة بتوقعات نموه إلى 52.9 نقطة.
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