شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر نشاط الصناعات التحويلية انتعاشاً خلال الشهر الماضي في كل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو بوجه عام.



يأتي ذلك في ظل زيادة ثقة المستهلكين بشأن وتيرة التوظيف والنمو الاقتصادي في دول التكتل الموحد بالإضافة إلى توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري بمرحلته الأولى خلال ديسمبر/كانون الأول.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى 45.2 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 44.5 نقطة، كما ارتفع في فرنسا إلى 51 نقطة من توقعات عند 50.6 نقطة، في حين ارتفع في منطقة اليورو إلى 47.8 نقطة أعلى من توقعات عند 46.9 نقطة.