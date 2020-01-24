شركة «جلوفو» تنسحب نهائيًّا من مصر

قررت شركة جلوفو الإسبانية لطلب خدمات التوصيل أونلاين، الانسحاب للمرة الثانية من السوق المصرية.
قال مصدر مسئول بجلوفو مصر إن القرار يرجع إلى صعوبات تمويلية تواجه الشركة الأم، لذلك قررت التخارج نهائيًّا من 4 أسواق هي: مصر وتركيا وأوراجواي وبورتريكو وفقا لجريدة المال المصرية .
وأوضح المصدر، أنه سيتم تسوية جميع المستحقات المالية للكباتن وشركاء العمل، الذين تم إخطارهم بالقرار فعليًّا.
وقالت المال أن جلوفو أعلنت، في مايو من العام الماضي، تخارجها من مصر، ثم عادت مرة أخري في يوليو من العام نفسه بعد تحقيقاتٍ أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ما هو جلوفو
يُذكر أن جلوفو هو تطبيق على هواتف الأندرويد والأيفون يتيح شراء وإرسال أي منتج داخل المدينة في أقل من ساعة، ولديها أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط شهريًّا، وأكثر من 25 ألف شريك.
وتعمل الشركة في 298 مدينة بـ22 دولة، وتوظف GLOVO حاليًّا أكثر من 2000 شخص على مستوى العالم، مع أكثر من 890 موظفًا في مقرها الرئيسي ببرشلونة، وأكثر من 51 ألف مندوب توصيل.
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