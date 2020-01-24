شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد الوحدات السكنية فى 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى، بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت مى عبد الحميد أنه تم تفقد جميع مواقع "الإسكان الاجتماعى" بالمدينتين، وتشمل (موقع 800 فدان، وبه 42 ألف وحدة، وخاصة قطاعى (ج - د) لمتابعة أعمال المرافق – موقع 645 عمارة، لمتابعة أعمال التنفيذ – موقع 266 عمارة – موقع 1185 عمارة)، وتم التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.

وكان المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 34536 وحدة إسكان اجتماعى (1439 عمارة) بالمرحلة الثانية بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم إسناد وجار تنفيذ 13368 وحدة أخرى (557 عمارة) بالمشروع..

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وأشار إلى أنه جارى تنفيذ عدد 2496 وحدة (104 عمارات) أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعى "ذو الطابع الحديث"، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام 4080 وحدة سكنية (170 عمارة) بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 10440 وحدة سكنية(435 عمارة) بمشروع "سكن مصر"بنسبة إنجاز بلغت نحو 90%.

وبالنسبة لمشروعات الخدمات بالمدينة، أضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ واستلام عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، هى ( سوقان تجاريتان – ملعب ثلاثي - قسم شرطة – وحدة إطفاء – سجل مدني – وحدة صحية – حضانة)، مشيراً إلى أنه تم تطوير عدد من الميادين ورفع كفاءة عدة طرق بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه فيما يخص مشروعات المرافق بالمدينة، فقد تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة رقم 1، كما تم الانتهاء من ترفيق وتسليم 586 قطعة أرض إسكان اجتماعي (مسلسل 4)، وتم ترفيق وجارٍ تسليم مساحة (97.5 فدان) لحاجزى قرعة الأراضىالمميزة، وجارٍ رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم إسناد عدد 17 مشروعاً ما بين (إسكان – خدمات – مرافق – طرق – وغير ذلك)، وجارٍ طرح 40 مشروعاً مختلفا.