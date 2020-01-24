شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على تقديم الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، وبدون أى عقبات عن طريق نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجاناً، ويتم عقد هذه الندوات فى كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مركز التدريب بالجيزة، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات .

وأضاف رضا عبد القادر أن المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكل مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم إلكترونيا، وتقديم الدعم الفنى لهم، وحل كل المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات .

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من جانبه قال رجب محروس، مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل بالمنظومة و إدخال الإقرارات إلكترونيا، كما يتم تقديم شرح واف عن كل الخدمات الموجودة بالمنظومة .

وأشار رجب محروس إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبى من مموليين ومحاسبين ومحامين، موضحاً أنه على من يرغب فى الحضور، عليه الاتصال المسبق بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16359 لتسجيل اسمه، والتعرف على مواعيد هذه الندوات .

وقال إن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، فمن من خلال هذه الندوات هناك فريق مدرب يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبى، كما يقدم المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.