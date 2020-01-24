أسعار سيارات «بيجو» بعد إنهيار الأسعار .. وأرخص 4 سيارات جديدة في مصر

بعد تراجع الدولار و زيرو جمارك اشتعلت المنافسة والركود في سوق السيارات في مصر ومع الفائدة بشكل مستمر هبطت الأسعار بصورة كبيرة ، ويتوقع استمرار الهبوط في حال استمرار انخفاض سعر الدولار وربما يأتي يوم نجد سيارات تباع بسعر أقل من 100 ألف جنيه في حال انخفاض سعر الدولار بشكل أكبر وفقا لـ صدى البلد.

زوتي z100

بعد انهيار أسعار السيارات في مصر تتواجد سيارات رخيصة السعر في مصر بالنسبة لمستويات الأسعار السابقة وأرخص هذه السيارات في الوقت الحالي هي السيارة الصينية زوتي z100 التي قدمت حاليًا كموديل 2020 بسعر يبلغ 120 ألف جنيه تقريبًا وتتميز رغم سعرها بايرباج ووسائل أمان مثل الفرامل ABS ولكن تظل السيارة مقلقة للبعض لكونها صينية ولكونها من شركة زوتي التي تعتبر جديدة على السوق المصري.

سوزوكى التو

ولهذا يكون البديل المناسب لها سوزوكي ألتو التي تتوفر في مصر بوسائل أمان جديدة كموديل 2020 حيث تتوفر بايرباج لأول مرة وفرامل ABS وتجهيزات أخرى جديدة مع سعر أقل من السابق يجعلها تباع بقرابة 130 ألف جنيه وهي سيارة ذات منشأ هندي بمكونات يابانية.

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لادا جرانتا ٢٠٢٠

ولكن تحت أقل من 150 ألف جنيه لا توجد سيارات أخرى ولكن هناك سيارة واحدة قريبة من هذا المستوى هي لادا جرانتا التي تباع النسخة المانيوال منها 2020 بسعر يبلغ 155 ألف جنيه تليها رينو لوجان التي يباع المانيوال منها بسعر 165 ألف جنيه.

بعد التخفيضات.. تعرف على أسعار سيارات «بيجو» الجديدة

أعلنت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمار “مانسكو” وكيل العلامة التجارية بيجو في مصر، اليوم، أسعار 4 طرازات من بيجو ، هي “301، 508، و3008، و5008” بتخفيضات تتراوح بين 8 إلى 30 ألف جنيه.

وفيما يلي بيان بأسعار السيارة الفرنسية الشهيرة.