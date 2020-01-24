شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع انتظار المستثمرين إيضاحا بشأن خطورة فيروس فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى الوقت الذى يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس فى الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشى كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1560.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضى على مسار الارتفاع 0.2 بالمئة فى الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1560.40 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس والذى قال إن فيروسا جديدا فى الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.

لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمرى الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب فى المنطقة.

Advertisements

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع فى الأسبوع الماضى مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إذ يحوم مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى فى شهر والذى بلغه فى الجلسة السابقة بعد أن أبقى البنك المركزى الأوروبى على أسعار الفائدة مستقرة أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعى فى خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3 بالمئة.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5 بالمئة فى الأسبوع وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهى فى 20 ديسمبر كانون الأول.