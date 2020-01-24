شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: 6 جنيهات أقصى فارق بين سعر المزرعة والمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الدواجن من المزرعة بـ 26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن السعر بالنسبة للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها بحد أقصى.

وأوضح السيد في تصريحات لليوم السابع،ن أن السعر يزيد عن سعر المزرعة وصولا إلى المستهلك بحد أقصى 6 جنيهات للكيلو وذلك يرجع بسبب تعدد الحلقات الوسيطة من المزرعة إلى تجار التجزئة والموزعين إضافة إلى مصروفات النقل من المزرعة إلى تجار الجملة ومنها إلى تجار التجزئة، ويمثل الفارق بين سعر المستهلك والمزرعك 6 جنيهات للكيلو هو مناسب، واي زيادة عن ذلك تعتبر إلى حد ما مبالغ فيها.

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان انشاء بورصة للدواجن سيساهم بصورة كبيرة في ضبط الأسعار بالأسواق، إضافة إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المزرعة إلى تجار التجزئة، إضافة إلى ضرورة الإسراع بمشروع منع تداول الدواجن الحية وضرورة ذبحها بالمذابح المرخصة تساهم في خفض التكاليف على المستهلك.

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والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

و أوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018 ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .