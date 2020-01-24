شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب قرب مستوى 0.9712 ولا يزال دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 0.9588 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9712.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط