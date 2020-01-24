شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب دعم القناة الصاعدة، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار تجاوز مستوى 0.6880 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 0.7015، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6805 لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد