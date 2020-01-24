شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 61.60 الآن، حيث قدّم السعر تداولات إيجابية بعد الاقتراب من حاجز 60.00 دولار، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في الشراء، ليشكّل حافز سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الإجمالي الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 59.60 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 62.50 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط