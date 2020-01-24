شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً بعد الوصول إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 54.60 يوم أمس، حيث يجري بعض التصحيح الصاعد للموجة الهابطة الأخيرة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار تجاوز مستوى 54.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 51.80.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 55.90 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 57.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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