شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتكز على الدعم – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 17.60 وحافظ على ثباته فوقه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف زيارة مستوى 18.38 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن مهاجمة مستوى 17.60 وكسره سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو 16.96 كهدف سلبي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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