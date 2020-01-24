شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً الآن متاثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1575.90 مبدئياً.
نشير إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1554.10، بينما يمثل اختراق الهدف المذكور مفتاح الاندفاع نحو القمة المسجلة مسبقاً عند 1611.20 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1575.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 24-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.