شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً الآن متاثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1575.90 مبدئياً.

نشير إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1554.10، بينما يمثل اختراق الهدف المذكور مفتاح الاندفاع نحو القمة المسجلة مسبقاً عند 1611.20 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد