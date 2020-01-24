شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة يوم أمس ليتحرك دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تمكّن من التخلص من عزمه السلبي ليظهر تشبّع واضح في البيع الآن، مما يدعم فرص استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يعززه المتوسط المتحرك 50 الذي يقدّم الدعم الإيجابي للسعر.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً على المدى اللحظي، بانتظار اختراق 1.3180 لتأكيد زيارة مستوى 1.3233 كهدف تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3092 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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