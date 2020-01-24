شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً لمستوى 109.33 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً حتى الآن، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 110.50.

نذكر بأن كسر 109.33 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لزيارة مناطق 108.40 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد