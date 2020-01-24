شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3150، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1.2920، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3070 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3150 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط