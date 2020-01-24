شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر دعم القناة الصاعدة بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا السلبي التالي يتواجد عند 1.0985.
نشير إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0860، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.1075 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0960 والمقاومة 1.1100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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