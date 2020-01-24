شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطرح 17 مليون متر أرض صناعية بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر حكومي، أن استراتيجية توفير الأراضي الصناعية تسير وفق رؤية وخطة معلنة منذ إطلاق استراتيجية الصناعة والتجارة 2020 والتي تم إطلاقها عام 2016 ، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت 43 مليون متر2 أرض صناعية مجهزة خلال 4 سنوات، فى محافظات مصر المختلفة

وأضاف تعليقاً على شكاوى بعض المستثمرين من عدم توافر اراضي صناعية، أن التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية يتم وفق رؤية محكمة من وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الدكتورة نيفين جامع، كاشفا استهداف الحكومة طرح 17 إلي 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020، مؤكدا: أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الاعمال باجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد عن 42 الف فرصة عمل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص، حيث تم انشاء 12منطقه صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها (مراكز التدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستيه، منطقة خدمات(مطاعم، رياض الأطفال ،إدارة المرافق) وقد بلغ معدل إشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى الخاص ما يقرب من 95٪ مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

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