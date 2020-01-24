شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 1,000$ للأونصة متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير 2017، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.13% لتتداول حالياً عند 1,003.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,005.01$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.71 مقارنة بالافتتاحية عند 97.72.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث كل من محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونظيرها محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، حيث من المقرر أن يشاركوا في حلقة نقاش تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

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بخلاف ذلك، تترقب الأسواق الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية، واللتان قد تعكسا استقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الأجمالي الأمريكي إلى ما قيمه 52.9 مقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وفي سياق، أخر فقد تابعنا بالأمس تعليق منظمة الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا الذي قد يتحول إلى وباء عالمي والذي أودي بحياة 25 شخصاً على الأقل وأصاب نحو 830 أخربن في الصين بالإضافة إلى إصابة 14 شخص اخرين في بلدان أخرى، أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" موضحة أنه لا يزال أزمة محلية، إلا أن ذلك التعليق لم ينهي المخاوف من الانتشار السريع للفيروس القاتل.

ويذكر أن السلطات الصينية علقت مؤخراً الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس الالتهاب الرئوي وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء المرض الذي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر، كما تابعنا في الساعات الأخير تأكيد العديد من البلدان على اكتشافهم لحالات مصابة بالفيروس الصيني القاتل لأشخاص كانوا في زيارات خلال الآونة الأخيرة في الصين.