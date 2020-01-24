شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في خمسة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي وارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020 وعلى أعتاب عطلة رأس السنة القمرية في الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم والتي تبدأ غداً وتستمر لنحو أسبوع وبالتزامن مع تسعير الأسواق لتخمة المعروض والتوقعات بضعف الطلب من قبل الصين من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.29% لتتداول عند مستويات 55.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 55.59$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.65% لتتداول عند 62.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.04$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.01% إلى 97.71 مقارنة بالافتتاحية عند 97.72، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية، واللتان قد تعكسا استقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الأجمالي الأمريكي إلى ما قيمه 52.9 مقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص العجز إلى نحو 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر مقابل نحو 2.5 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى نحو 0.1 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 428.1 مليون برميل، ولتعد المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.2 مليون برميل، ولتعد المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن كون كل الخيارات متاحة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المقبل والذي من المقرر عقده في آذار/مارس القادم، وأن من تلك الخيارات تعزيز الإنتاج النفطي مجدداً، وجاء ذلك عقب ساعات من تنويه الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أنه لا يزال من السابق لآونة التحدث عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

ويذكر أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أعرب الثلاثاء الماضي في مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى الاقتصادي العالمي 2020، أن أسواق النفط لا تزال هادئة لكون العالم مغمور بالخام الذي يأتي بشكل أساس من الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب أفادت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي بأن الإنتاج النفطي الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد أعربت المؤسسة المالية جولدمان ساكس في وقت سابق من هذا الأسبوع ضمن مذكرة لها إن فيرس كورونا الذي نشأ في مدينة ووهان بالصين، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي للنفط بواقع 26 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2020، وأن وقود الطائرات قد يمثل نحو ثلثي ذلك التراجع، وأنه من المرجح تراجع أسعار النفط بنحو 2.9$ للبرميل نتيجة لذلك الأمر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تعليق منظمة الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا الذي قد يتحول إلى وباء عالمي والذي أودي بحياة 25 شخصاً على الأقل وأصاب نحو 830 أخربن في الصين بالإضافة إلى إصابة 14 شخص اخرين في بلدان أخرى، أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" موضحة أنه لا يزال أزمة محلية، إلا أن ذلك التعليق لم ينهي المخاوف من الانتشار السريع للفيروس القاتل.

ويذكر أن السلطات الصينية علقت مؤخراً الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس الالتهاب الرئوي وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء المرض الذي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر، كما تابعنا في الساعات الأخير تأكيد العديد من البلدان على اكتشافهم لحالات مصابة بالفيروس الصيني القاتل لأشخاص كانوا في زيارات خلال الآونة الأخيرة في الصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 14 منصة إلى إجمالي 673 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في أربعة أسابيع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط لمستوى قياسي جديد مع مطلع العام الجاري 2020.