شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية وارتفاع مؤشرات الأسهم الاسترالية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما يتغيب اليوم الجمعة نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تبدأ غداً السبت وتستمر لنحو أسبوع.

هذا وقد تابعنا بالأمس تعليق منظمة الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا الذي قد يتحول إلى وباء عالمي والذي أودي بحياة 25 شخصاً على الأقل وأصاب نحو 830 أخربن في الصين بالإضافة إلى إصابة 14 شخص اخرين في بلدان أخرى، أنه "من المبكر جداً اعتبار هذا الحدث بمثابة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" موضحة أنه لا يزال أزمة محلية، إلا أن ذلك التعليق لم ينهي المخاوف من الانتشار السريع للفيروس القاتل.

ويذكر أن السلطات الصينية علقت مؤخراً الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس الالتهاب الرئوي وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء المرض الذي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر، كما تابعنا في الساعات الأخير تأكيد العديد من البلدان على اكتشافهم لحالات مصابة بالفيروس الصيني القاتل لأشخاص كانوا في زيارات مؤخراً في الصين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.8%.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا أيضا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.7%.

كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في 21 من كانون الثاني/يناير الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%،%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتتوجه الأنظار حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في حلقة نقاش تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" في منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.14% ليخسر 2.44 نقطة ويصل إلى المستوى 1,728.06، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.05% ليخسر هو الأخر 12.77 نقطة ويصل إلى المستوى 23,782.67.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.12% ليربح 34.85 نقطة ويصل إلى المستوى 27,943.97، بينما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.26% ليخسر 31.07 نقطة ويصل إلى المستوى 11,870.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً 0.22% ليربح 15.54 نقطة ويصل إلى المستوى 7,103.50.