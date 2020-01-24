شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وليعد بصدد أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020 في سويسرا.

في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6618 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6617، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6620، بينما حقق الأدنى له عند 0.6610.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 4.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار اتساع القطاع الصناعي عند 52.4 دون تغير يذكر عن كانون الأول/ديسمبر، واتساع القطاع الخدمي إلى 52.9 مقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.