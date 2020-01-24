شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين في نيوزيلندا خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.8%.

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