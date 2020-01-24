شكرا لقرائتكم خبر عن لعب الأطفال تحذر من "سلايم" الرخيص يحتوى مواد كيماوية ضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، من استخدام لعب أطفال ضارة خاصة التي تلامس الجلد والفم ، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا بـ "سلايم" والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة، والتي دائما ما يفضلها الطفل أثناء اللعب باعتباره مادة مطاطية سهلة الاستخدام .

وأضاف بركات في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن هناك نوعين من الـ " سلايم " مستورد وهو النوع الأمن حيث يخضع لكافة شهادات الفحص عند دخول أي شحنات منه، كما يدخل مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية والمواصفة القياسية المصرية التي تطبق نفس المعايير الأوروبية.

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وأوضح،’ أن سعر الـ "السلايم" المستورد في الأسواق يبلغ نحو 10 جنيهات للعبوة ، وذلك لاستخدامه ألوان وصبغات آمنه عند تصنيعه ، وبالتالي فهو آمن عند الاستخدام للأطفال .

وأشار إلى أن الخطورة تأتى في النوعيات التي يتم تصنيعها محليا، ومن الممكن أن تصنع في أماكن غير خاضعه للجهات الرقابة مثل ورش بير السلم وغيرها، وهو ما يظهر في سعر العبوة مقارنة بالمستورد وتبلغ نحو 3 جنيهات فقط، والخطورة هنا هو استخدام مواد كيماوية في المادة الخام المصنع منها السلايم المحلى بالإضافة إلى تخفيف الصبغات التى يصنع منها بالجاز أو غيرها من المواد الأخرى، مما يمثل خطورة على مستخدمى هذه النوعية وبالتالى يضر بالصحة العامة وخاصة الأطفال.

وتابع نائب رئيس شعبة لعب الأطفال، أن الصلصال المصرى الذى كان يستخدم قديما ليس له أي ضرر على الصحة العامة للمستخدمين، ويتم استخدامه لدى مصنعى لعب الأطفال في القوالب التى يصنع منها العرائس، حيث أن المواد المصنع منها آمنه ، ولفت إلى أن المواصفة القياسية المستخدمة في لعب الأطفال هي " an71 " وهى مواصفة تنطبق في شروطها على شروط المواصفات القياسية الأوروبية ،وتبلغ نسبة نجاح العينات المستوردة أو المصنعة محليا من لعب الأطفال في المعامل المصرية ما يتخطى الـ 95% ، حيث أن الخطورة فقط على المهرب من الخارج أو مصانع بير السلم فى الداخل.