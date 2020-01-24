شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: اعتماد "حلال فى مصر" من هيئة سلامة الغذاء تدعم زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد علامة "حلال فى مصر" هى خطوة جيدة، ولكن لابد أن تكون معتمدة من هيئة سلامة الغذاء، حيث أن جميع المستوردين الأجانب سواء من الدول الأوروبية أو المستورد السعودى أو الإماراتى من مصر دائما ما يبحث عن اعتماد هيئة سلامة الغذاء للسلع الغذائية، والتى تعتبر الهيئة الدولية المعتمدة أمام دول العالم فى مصر.

وعلق الجزايرلى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة فى تأسيس شركة لمنح علامة "حلال فى مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدى، أن زيادات الصادرات المصرية من السلع الغذائية فى مختلف الأسواق الخارجية بالعالم تشترط أن تكون معتمدة من هيئة وسلامة الغذاء فى مصر.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سيساهم فى دعم أسعار السلع الغذائية فى الأسواق والدفع بالقوى الشرائية من المستهلكين بعد تراجعها خلال الفترة الماضية، قائلا نحن نستورد معظم مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وانخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تخفيض الأسعار للمنتج النهائى أمام المستهلكين.

وأوضح، أن غرفة الصناعات الغذائية ستعقد اجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قريبا لمناقشة كيفية ضخ تمويلات جديدة لقطاع الصناعات الغذائية خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ورفع قدراتها التنافسية فى الأسواق إلى جانب المصانع الكبيرة، وتناقش الغرف كيفية الاستفادة من دعم التشريعات الجديدة مثل قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء.

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ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "حلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة.

وذلك فى ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال فى إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.