شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يطرح 475 قطعة أرض مجانية بـ«القرية العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عبر بوابته الإلكترونية عن طرح مخطط «القرية العليا» بمحافظة القرية العليا بالمنطقة الشرقية، الذي يوفر 475 أرضا مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

جاء طرح مخطط «القرية العليا» ضمن 9 مخططات سكنية جديدة أعلن عنها «سكني» ضمن الأراضي المجانية، التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية لزيارة الموقع الإلكتروني.

وتتوزع المخططات على 5 مناطق وتوفر نحو 2330 قطعة أرض، جارٍ استكمال أعمال البنية التحتية فيها، موضحا أن المخططات الجديدة تضمنت «الرحيق» بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة، ويوفر 800 قطعة، و«متنزه الروضان» بمحافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم ويوفر 653 قطعة، و«ابن عايش» في محافظة العويقلية التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويوفر 123 قطعة، إضافة إلى «مخطط القرية العليا بالمنطقة الشرقية». كما أضاف «سكني» 5 مخططات جديدة بمنطقة حائل، تحوي 297 قطعة أرض موزعة على مخططين بمحافظة بقعاء، هما «تربة»، ويوفر 79 قطعة أرض، و«الناصرية» الذي يوفر 12 قطعة، وكذلك مخطط «السليمي» بمحافظة السليمي ويوفر 40 قطعة، ومخططان بمحافظة الشنان هما «رك» ويوفر 25 قطعة أرض، والأرشاوية ويوفر 141 قطعة أرض.