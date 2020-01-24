شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تستعرض ابتكارات الشباب السعودي في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

استعرض نخبة من الشباب السعودي مشروعاتهم المبتكرة، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في منتدى دافوس الاقتصادي، والذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي بعنوان «شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام»، بحضور ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص، من قادة السياسة والأعمال في العالم، وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية من 118 دولة. تأتي مشاركة مركز المبادرات للسنة الثالثة على التوالي؛ بهدف توصيل صوت الشباب في أهم المحافل الدولية، ومواصلة تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي حول القضايا الحيوية التي تشغل العالم، وإشراكهم في حوارات لفتح أذهانهم لاستيعاب التحديات، واتخاذ زمام القيادة لتوجيه النهج العالمي في معالجة القضايا، والإسهام في ابتكار حلول جذرية في مجالات متعددة. وأوضح مدير البرامج في مركز مبادرات «مسك» نايف السويلم أن ما يميز مشاركة «مسك» هذا العام أنه يحتفل بالعام الخامس لانطلاق منصته الدولية التي تتمثل في «منتدى مسك العالمي»، وما حققه من إنجازات وأرقام لتحقيق أهداف مسك الخيرية في دعم الشباب حول العالم وتمكينهم. وعمل المنتدى منذ انطلاقته في العام 2016 على توسيع رسالة مسك الخيرية إلى الشباب في جميع أنحاء العالم، من خلال الفعاليات الدولية التي شارك فيها، إلى جانب ورش العمل التي عقدت خلال المنتدى في دوراته الماضية واستفاد منها ما يزيد على 21 ألف مستفيد. ووصل عدد الورش في منتدى 2019م لـ55 ورشة عمل بمشاركة 138 متحدثا. كما استفاد من كأس ريادة الأعمال ما يصل إلى 113 ألف شاب وفتاة من 187 دولة، وعقد شراكات مع 204 شركاء محليين ودوليين، وقدم ما يزيد على 1500 شركة ناشئة على منصته، إلى جانب دعمه لصغار المستثمرين من خلال شركائه بخدمات لوجستية قدرت بـ70 مليون ريال.