«ريبورتاج» تطلق مشروع «أليكـسيس تـاور» فـي دبـي

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كشفت ريبورتاج العقارية، النقاب عن مشروع «أليكسيس تاور» في منطقة داون تاون جبل علي بدبي.

ويوفر المشروع 370 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 259 استوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، بالإضافة إلى 8 محال تجزئة.

وتنظم الشركة السبت المقبل فعالية خاصة لمبيعات المشروع بفندق أوبري الخليج التجاري دبي، مع توفير عروض وأسعار خاصة للمشترين بكافة مشاريع الشركة.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن السوق العقاري في دبي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات جيدة على تحسن الطلب مع بدء العد التنازلي لاستضافة «إكسبو 2020»، مشيراً إلى الموقع المتميز لمشروع «أليكسيس تاور» على بعد 10 دقائق فقط من موقع «إكسبو 2020».

وأوضح أن البرج يتألف من 16 طابقاً، مع توفر 3 طوابق لمواقف السيارات.

وذكر الخميس أن الشركة باشرت مؤخراً الأعمال الإنشائية بالمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 10% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.