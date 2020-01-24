شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية موحدة لمستقبل واعد».. شعار مجلس التعاون في «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصميم جناحه في «إكسبو 2020 دبي»، حيث كشف عنه أمس، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، تحت شعار «رؤية موحدة لمستقبل واعد».

وقال الزياني إن دولة الإمارات حققت إنجازاً تاريخياً عندما فازت باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مؤكداً سعي المجلس من خلال مشاركته في المنصة الدولية بأن يكون شريكاً في النجاح الذي ستحققه دبي.

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