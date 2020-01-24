شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتمديد اتفاق «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قال إن الشركة تتوقع تمديد الاتفاق بين أوبك ومنتجين كبار آخرين (أوبك بلس) للحد من إنتاج النفط لما بعد مارس/‏‏آذار.

والموعد الحالي لانقضاء الاتفاق هو نهاية مارس/‏‏آذار.

وقال علي كبيروف أيضاً، إن استثمارات الشركة تتراوح حالياً بين 650 و670 مليار روبل (10.5-10.8 مليار دولار). (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتمديد اتفاق «أوبك بلس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.