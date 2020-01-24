شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: مبادئ الإمارات التوجيهية تعزز وعي البنوك حول المعايير البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «موديز» إن المبادئ التوجيهية التي أعلنت عنها دولة الإمارات في ال15 من يناير/‏‏كانون الثاني الجاري حول التمويل المستدام خلال «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» ستسهم في تعزيز وعي بنوك دولة الإمارات حول المعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات (ESG) التي تؤثر في البيانات الائتمانية للمصارف.

وتعد المخاطر المتعلقة بالبيئة والحوكمة الأكثر صلة بالبنوك الإماراتية.

وبالمقارنة بمعظم النظم المصرفية، تتمتع البنوك في الإمارات بدرجة عالية من التعرض للمخاطر البيئية، بسبب تعرضها غير المباشر للمناخ المحلي وقطاع النفط.

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