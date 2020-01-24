77.4 مـليار إنفاق الإمـارات على المعـلومات والاتصـالات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

يصل حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات عام 2020 إلى نحو 77.4 مليار درهم (21 مليار دولار) بنمو 5%، وفقاً لتقديرات «مؤسسة البيانات الدولية» (IDC) لأبحاث القطاع، الأمر الذي يمثل قفزة كبيرة للإنفاق مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية.

كشفت «مؤسسة البيانات الدولية» خلال ملتقى «مؤسسة البيانات الدولية» في دبي، أمس، أن قطاع الاتصالات يستأثر ب46.3 مليار درهم «12,6 مليار دولار» من إجمالي الإنفاق المتوقع عام 2020، فيما يستأثر قطاع تقنية المعلومات ب 31.2 مليار درهم «8.5 مليار دولار» بنمو 5.1% عن العام الماضي.

وقالت مؤسسة البيانات الدولية (IDC): إن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وال«بلوك تشين»، ستقود الإنفاق في القطاع في الدولة خلال السنوات المقبلة.

وكشفت «مؤسسة البيانات الدولية» خلال المؤتمر عن أن استثمارات منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في مجالي التحول الرقمي والابتكار سترتفع وصولاً إلى 30% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2024، مقارنة بنسبة 18% في عام 2018.

وانطلقت أعمل مؤتمر «مؤسسة البيانات الدولية» بحضور أكثر من 500 شخصية بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال ملتقى IDC Directions 2020 الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت.

وأوضح جيوتي لالشنداني، نائب رئيس المجموعة، والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «مؤسسة البيانات الدولية» في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن الإنفاق على شبكات وتقنيات الجيل الخامس في الإمارات تمثل قوة دفع كبيرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وعرض لالشنداني خلال المؤتمر توقعات أخرى لأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والتي تضمنت: ارتفاع الإنفاق على مشاريع تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية بمعدل سنوي مركب نسبته 5.7%، ليتجاوز 8 مليارات دولار، (29.4 مليار درهم) في عام 2021.

في حين سيحظى قطاع التصنيع بنسبة 23% من إجمالي الإنفاق على التحول الرقمي ليصل إلى 6 مليارات دولار (22 مليار درهم).

وبحلول عام 2023 سيتجاوز الإنفاق الأمني السنوي مبلغ 3.6 مليار دولار (13.2 مليار درهم) نتيجة للأولوية التي ستحظى بها الموثوقية الرقمية، أما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي فسيصل عام 2023 إلى 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، أي ما يعادل ضعفي مستوياته في عام 2018 وفي العام نفسه، سيصل الإنفاق على إنترنت الأشياء إلى 17 مليار دولار (62.5 مليار درهم)، أي 6 أضعاف قيمته في عام 2018.

وتوقع عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت، و«دبي للتعهيد»، أن تحقق «دبي للإنترنت» نمواً في عدد الشركات بنسبة تصل إلى 10 % خلال 2019، مقارنة بعام 2018، مدفوعاً بافتتاح المرحلة الأولى لمركز الابتكار الذي يشمل 3 مبان مكتبية بمساحة 400 ألف قدم مربعة، دخلت الخدمة مؤخراً بالمدينة.

وأضاف المالك، في تصريحات على هامش المشاركة في ملتقى «مؤسسة البيانات الدولية» «آي دي سي» الذي انطلقت فعاليات، أمس، في دبي: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «حي دبي للمستقبل» وصندوقاً بقيمة مليار درهم مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة، سيمثل دافعاً قوياً لريادة الإمارات ودبي في احتضان الشركات الجديدة.

وأكد المالك أن «دبي للإنترنت» ستواصل العام الجاري استقطاب المزيد من الشركات في قطاعات التقنيات المالية والذكاء الاصطناعي الذي يشهد نمواً بنسية 5% حسب توقعات «آي دي سي» للعام 2020، إضافة إلى الشركات العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية التي لا تزال تحمل فرصاً كبيرة للنمو.