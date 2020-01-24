66.32 مليار درهم فائض مالية الحكومة الموحدة خلال 9 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الخاصة بمالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات، ارتفاع قيمة الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 66.32 مليار درهم بزيادة 0.04% مقارنة مع 66 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وجاء الفائض في المالية الموحدة «تشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية» نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى مستوى 359.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة المصروفات إلى نحو 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وتشكل الإيرادات التي حققتها المالية الموحدة خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2019 نحو 75.2% من إجمالي الإيرادات المتحققة طوال عام 2018 والبالغة 477.634 مليار درهم. في حين شكلت المصروفات 75.4% من إجمالي المصروفات في فترة المقارنة نفسها.

Advertisements

وتفصيلاً كشفت بيانات وزارة المالية نمو إيرادات مالية الحكومة الموحدة للدولة بنسبة 3.5% خلال الأشهر ال 9 الأولى من عام 2019 مقارنة مع 347.15 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوى المصروفات، فقد نمت بنسبة 4.2% مرتفعة من 281.1 مليار درهم خلال الأشهر ال 9 الأولى من 2018 إلى 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019.

وشكلت الضرائب 46.4% (166.78 مليار درهم) من إجمالي قيمة إيرادات المالية الموحدة في نهاية سبتمبر من العام الماضي، فيما شكل بند الإيرادات الأخرى 52.5% (188.76 مليار درهم)، وجاءت بقية الإيرادات من بند المساهمات الاجتماعية.

وفي جانب المصروفات، شكلت تعويضات العاملين 27.6% (81 مليار درهم ) من إجمالي مصروفات المالية الموحدة مع نهاية سبتمبر من عام 2019 في حين وصلت نسبة المصروفات على بند استخدام السلع والخدمات 29.5% وعلى المنافع الاجتماعية 19.5% وتوزعت بقية النسبة على البنود الأخرى. (وام)