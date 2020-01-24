شراء أجنبي يستبق نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استبق المستثمرون الأجانب والمؤسسات، نتائج الشركات المساهمة العامة لعام 2019، وقاموا بعمليات تجميع على عدد من الأسهم مركّزين على «القيادية» في البنوك، والتي تعد الأكثر صلابة من حيث الملاءة المالية والتوزيعات النقدية، في مقابل أداء سلبي للعقار. وقاد «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» سوق دبي المالي للصعود في أسبوع بنسبة 0.34%، بينما صعد سوق العاصمة 1.27% بزعامة «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي».

وضخ المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب في سوقي أبوظبي ودبي نحو 360 مليون درهم محصلة شراء، وكانت حصة الأجانب (غير العرب) 262.6 مليون درهم، توزعت بواقع (201.1 مليون في دبي، و61.5 مليون في أبوظبي).

وشهد الأسبوع المنصرم إقبالاً ملحوظاً من قبل الأجانب على «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفعت ملكيتهم فيه 0.24% إلى 15.15 مليون سهم .

وعلى الرغم من التوجه الشرائي، فإن السيولة بقيت ضمن مستوياتها الضعيفة في أسبوع بلغ فيه إجمالي التداولات من حيث القيمة 1.58 مليار درهم، منها 982.4 مليون درهم في دبي، و597.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 701.94 مليون سهم، توزعت بواقع 557.6 مليون سهم في دبي، و144.34 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة.