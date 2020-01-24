15 مركبة مصنوعة يدوياً في صالة «بنتلي» الجديدة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قامت Bentley Emirates رسمياً، بافتتاح صالة عرضها الجديدة بالكامل في قلب أبوظبي. وسوف تلبّي هذه المنشأة الجديدة الطلب المتنامي من قِبَل العملاء المتميّزين الراغبين في شراء الطرز التي توفرها الشركة البريطانية العريقة لتصنيع السيارات الفاخرة، بحيث يتم منحهم أفضل تجربة مخصّصة للعملاء وفق أعلى المعايير التي يتوقّعها دوماً سكّان العاصمة الإماراتية.

مع انتقالها إلى صالة أوسع في أبوظبي، ستقوم Bentley Emirates الآن بعرض 15 سيارة Bentley استثنائية مصنوعة يدوياً بإتقان كبير فوق مساحة قدرها 2050 متراً مربّعاً. وتتميّز صالتا عرض Bentley Emirates في كل من دبي وأبوظبي بكونهما تقدّمان تجارب مختلفة تتخطّى العالم التقليدي لمبيعات السيارات الفخمة، وهما الصالتان الوحيدتان في العالم لدى Bentley بواجهات منيرة تتم إضاءتها عبر آلاف المصابيح من نوع LED.

وتشكّل صالة العرض الجديدة دمجاً متناغماً للرؤية الجريئة والعصرية التي تتمتّع بها كل من شركتي «الحبتور للسيارات» وBentley Motors. كما إنها تقدّم التجربة الحصرية الأفضل للعملاء بحيث تعيد تعريف البيئة الخاصّة بمبيعات السيارات الفاخرة، جامعة بين الحِرَفية اليدوية التقليدية والتصاميم العصرية لتجسيد قمّة الأداء البريطاني الفاخر.

أما Mulliner Room، فهي عبارة عن ميّزة جديدة تمنح العملاء تجربة حسّية لمسية حصرية تمكّنهم من تخصيص سياراتهم وفق رغبتهم الخاصّة، إلى جانب توفير باقة من ألوان الطلاء المميّزة التي يزيد عددها على 100 لون، وهناك منطقة حيوية أخرى تتمثّل في المجلس المخصص لكبار الشخصيات (VIP Majlis) الذي يشكّل جناح ضيافة يتألّق عبر مزيج من المواد الراقية، إضافة إلى غناه بالتصاميم العربية التقليدية.

وسوف تضم صالة عرض Bentley Emirates في أبوظبي كامل مجموعة طرز Bentley شاملة Continental GT، Bentayga Mulsanne وFlying Spur الجديدة التي يرتقبها عشّاق العلامة التجارية بشوق كبير.

وقال سلطان الحبتور، رئيس شركة «الحبتور للسيارات»، يسعدني جداً افتتاح صالة عرض Bentley Emirates الجديدة في أبوظبي التي تعبّر عن قمّة التميّز في الإمارات وبقية أنحاء العالم. إن 2020 سنة مميّزة جداً بالنسبة لنا، كوطن وكمجموعة شركات على حد سواء. فنحن نحتفل بالذكرى الخمسين على إنشاء «مجموعة الحبتور».

وقالت سارة سيمبسون المديرة الإقليمية للشرق الأوسط لدى Bentley Motors، عبر السجل الحافل الذي تتمتّع به شركة «الحبتور للسيارات» في توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء ضمن قطاع السيارات الفاخرة، إضافة إلى ما تتميّز به Bentley من سمعة بارزة في مجال الحِرَفية الراقية وعمليات التخصيص وفقاً لرغبات العملاء.وقال أحمد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة «الحبتور للسيارات»، يسرّنا جداً أن نكون وكيل Bentley الأفضل من ناحية المبيعات على الصعيد الدولي خلال عام 2019، لكن ما يسعدنا أكثر هو تمكّننا من مساعدة العملاء على تخصيص مركباتهم Bentley الجديدة وفق أذواقهم الخاصّة.