مالك ملحم: العائد الاستثماري في فلسطيــن الأعلــى عالميــاً

قال مالك ملحم رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، إن وفداً استثمارياً من دولة الإمارات سوف يتوجه إلى دولة فلسطين خلال مارس المقبل، للتعرف إلى الفرص والآفاق الاستثمارية الواعدة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ملحم: إن العائد الاستثماري السنوي للمشاريع الاستثمارية في فلسطين يعد الأعلى على المستوى العالمي، وهو يتراوح بين 12 - 20%، حيث تمتلك فلسطين فرصاً استثمارية مهمة جداً في كل المستويات والمجالات، مدعومة بزيادة النمو السكاني، وندرة المنافس المحلي.

جاءت أقوال ملحم على هامش الملتقى الإعلامي الذي نظمه مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، بحضور السفير الفلسطيني في دولة الإمارات عصام مصالحة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين في الإمارات، والخارج، ووفد إعلامي فلسطيني.

وتخلل الملتقى الإعلامي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «ريتش القابضة»، وجامعة النجاح الوطنية ممثلة في قناة النجاح التلفزيونية من أجل تنفيذ حملات ترويجية لمصلحة مجموعة «ريتش القابضة».