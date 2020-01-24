«إدكومز» تفتتح مكتباً في دبي

أطلقت شركة «إدكومز 2021» البريطانية مكتبها في الشرق الأوسط في مدينة دبي. وتهدف شركة «إدكومز» من خلال شراكاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى، إلى تعزيز قطاع التعليم، وبذلك تساعد على خلق تجارب تعليمية تحاكي الواقع و مختلف الخبرات داخل الفصل الدراسي.

البرامج التي تقوم «إدكومز» بتطويرها لهذه المنظمات والمؤسسات تهدف إلى تعليم جيل الشباب، مهارات القرن الحادي والعشرين والمساهمة في إعدادهم لمهن المستقبل في بيئة ديناميكية وسريعة التطور متماشياً مع بيئة دولة الإمارات، وتهدف شراكات «إدكومز» المتمثلة في تعليم إدارة الأعمال إلى إشراك الأطفال والشباب والأسر والمجتمعات. وتعمل شركة «إدكومز» حالياً مع الشركات الكبيرة في دولة الإمارات مثل موانئ دبي العالمية و إكسبو 2020 دبي؛ حيث تسهم الشركة في تطوير برامجهم ومبادراتهم التعليمية .