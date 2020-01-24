«رأس الخـيمة للتوفـيق» يعـقـد اتفاقـيات مـع السـويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

التقى إبراهيم شوقي جوهر، الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، سفين أوتو ليتورين، وزير العمل الأسبق في السويد، ومستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، رئيس مجلس الأعمال السويدي الإماراتي، في مقر غرفة رأس الخيمة، أمس، حيث اطلع أمين عام المركز ضيفه على مهام وأهداف مركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري، وبحثا معاً سبل التعاون بما يعزز من دور المركز مستقبلاً، ووضع آلية لأسس هذا التعاون فيما بين مركز التحكيم التابع لغرفة رأس الخيمة، ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية.

وأكد الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، أن توجيهات محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، كانت واضحة وصريحة للقائمين على المركز، بضرورة الحرص والاهتمام بفض كل المنازعات التجارية التي يتلقاها المركز بالطرق البديلة وبشفافية تامة، وكذلك المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء، ونشر ثقافة التحكيم التجاري والوساطة بشكل علمي وتطبيقي، والاستعانة بالنخبة من رجال القضاء والمحكمين الدوليين، وأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا المجال محلياً، وعربياً، ودولياً، لافتاً إلى أن مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري يحرص على، تقديم خدماته في إطار من الخصوصية والسرية.

وأشار المستشار إبراهيم جوهر إلى أن لقاءه بوزير العمل الأسبق بدولة السويد، جاء نتيجة ثمرة تعاون وتواصل بناء خلال الفترة الماضية، بين مركز التحكيم التجاري ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية، حيث تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم مع أنيت ماجنوسون الأمين العام لمعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية، بهدف تعزيزالتعاون والعمل المشترك بين الطرفين.