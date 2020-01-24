شكرا لقرائتكم خبر عن الثورة الصناعية الرابعة تولد 85 % من الوظائـف 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أكد الدكتور المهندس عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا، أن دولة الإمارات، تستعد للثورة الصناعية الرابعة بمزيد من البرامج والمبادرات الفاعلة التي تؤهلها للعب دور بارز في التنمية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها إلى ملتقى الشارقة الثاني للهندسة بعنوان: «هندسة المستقبل» والذي نظمته بلدية مدينة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس.
وأشار في ورقته وهي بعنوان مواءمة مخرجات التعليم الهندسي للثورة الصناعية الرابعة بين الواقع والطموح، إلى أن سوق العمل الجديد الناشئ عن الثورة الصناعية الرابعة، سيؤدي بحلول عام 2030 إلى توليد 85% من الوظائف التي لم يتم اختراعها بعد.
وقال إن الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الواقع المعزز والافتراضي، كل هذه العناصر مدمجة بالفعل في روتيننا اليومي، مما يجلب الفرح في وقت واحد لحياتنا، وكذلك الخوف من المجهول.
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