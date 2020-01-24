شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يستكمل عملية الاستحواذ على «نور بنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن الاستحواذ الكامل على نور بنك بتنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم. وكجزء من هذه الاتفاقية، أصدر بنك دبي الإسلامي 651.159.198 سهماً جديداً ليزيد رأس مال البنك إلى 7.240.744.377 سهم.
وتماشياً مع عملية الاستحواذ، سيتم دمج عمليات نور بنك بالكامل في بنك دبي الإسلامي. وبصفته الجهة المستحوذة، فإن بنك دبي الإسلامي ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلتا المؤسستين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.
قال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: يمثل هذا اليوم معلماً بارزاً يضاف إلى رحلة بنك دبي الإسلامي ودولة الإمارات. ويعد الاستحواذ على نور بنك إنجازاً مهماً من شأنه ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم وبين أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات. وتماشياً مع استراتيجيتنا، فإن إنجاز هذه الصفقة يعني أننا لا نزال في وضع قوي لتوسيع حضورنا في المنطقة وخارجها، إضافة إلى دعم رؤية دولة الإمارات في النمو والازدهار.
وعلق الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي» قائلاً: تعد هذه مناسبة مهمة للقطاع المصرفي في المنطقة. لقد تم الاعتراف بدولة الإمارات كمركز للاقتصاد الإسلامي وإن إتمام هذا الاستحواذ سيعزز بلا شك دور دبي كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات. أنا فخور بالإعلان عن الاستحواذ الناجح على نور بنك، الذي يجعلنا من أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم. وبعد تفوقنا على السوق باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا في وضع جيد لترسيخ مكانتنا كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات يفوق 275 مليار درهم، وكإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. أشعر بالحماس كوننا نستطيع تحقيق ما نصبوا إليه ونحن نتطلع إلى رؤية هذه الصفقة التحويلية تعزز التجربة المصرفية لمتعاملينا.
من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ والدمج إلى تحقيق أوجه تآزر كبيرة تضمن ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.
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