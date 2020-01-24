تراجع واردات اليابان من الغاز المسال إلى ما قبل حادثة فوكوشيما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في 2019 إلى أدنى إجمالي سنوي منذ العام السابق لكارثة فوكوشيما النووية في 2011، عندما قفزت المشتريات إلى مستوى قياسي بسبب إغلاق مفاعلات لتحسين تدابير السلامة. وأظهرت أرقام أولية رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس، انخفاض واردات الفحم، التي ارتفعت أيضاً بعد فوكوشيما، للعام الثاني على التوالي. وواصلت مشتريات النفط تراجعها المستمر منذ مدة طويلة لتصل إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في 50 عاماً، مع تراجع عدد السكان وتفضيل المستهلكين سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.ونزلت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 7% في 2019 إلى ما يزيد قليلا على 77 مليون طن، حسبما أفادت الأرقام الرسمية. وقد يشهد عام 2020 تراجعاً مستمراً في الواردات مع عودة المزيد من المفاعلات للعمل، وتراجعت اليابان من ترتيبها كأكبر مشتر للوقود في العالم، الذي احتلته على مدى عقود، مع تعزيز الصين مشترياتها من الغاز المسال.

وأظهرت البيانات تراجع واردات الفحم الحراري 2.2% العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 111 مليون طن.(رويترز)