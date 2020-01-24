اتفاق بين باريس وواشنطن على «إطار» بشأن الضريبة الرقمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إطار عمل مشترك لإنهاء الخلاف المتعلّق بفرض ضرائب فرنسية على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة. وقال لومير عقب محادثاته مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين خلال منتدى دافوس: «لقد توصلنا إلى اتفاق (...) على إطار عمل دولي مشترك».

وأضاف أن الاتفاق ينص على إرجاء فرنسا مبالغ مالية مطلوبة لضريبتها الرقمية حتى‏‏ ديسمبر/كانون الأول 2020، في حين تعلق الولايات المتحدة العقوبات التي تهدد بفرضها على فرنسا. وأضاف: «فرنسا لن تقبل سواء بسحب أو تعليق الضريبة التي فرضتها على شركات الإنترنت طالما لا يوجد حل دولي».

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاولة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير للتوصل إلى حل دولي قابل للتطبيق.

وقال لومير: «ما زلنا بحاجة إلى الاتفاق على أساس مشترك للعمل» مع واشنطن لدفع المحادثات.

وقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في وقت سابق في دافوس، إن لندن تعتزم المضي قدماً في خططها لتطبيق فرض ضريبة رقمية في أبريل/نيسان، مؤكداً أنه سيتم التخلي عن هذا التشريع في حال التوصل إلى حل دولي. (أ ف ب)